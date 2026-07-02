Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen a.d. Steige/ B10 - Zu weit links gefahren und entgegen kommenden gerammt

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Mittwoch bei Geislingen a.d. Steige.

Ulm (ots)

Kurz vor 13 Uhr war eine 24-Jährige mit ihrem VW Golf auf der B10/Türkheimer Steige in Richtung Geislingen unterwegs. Ein 49-Jähriger kam ihr mit seinem Skoda Elektroauto entgegen. Der fuhr in Richtung Türkheim. Die beiden Autos stießen im Kurvenbereich zusammen. Bei der Unfallaufnahme gab die 24-Jährige spontan an, dass sie wegen einer Fliege im Auge den Blick kurzzeitig nicht nach vorne gerichtet hatte und deshalb auf die Gegenfahrspur gekommen sei. Bei dem heftigen Zusammenstoß zogen sich beide Fahrenden Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in Kliniken. Die Polizei Geislingen (Tel. 07331/9327-0) hat den Unfall aufgenommen und sucht nun Zeugen zum Unfallhergang. An den Fahrzeugen ist ein Schaden von jeweils 50.000 Euro entstanden.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der wirkenden Kräfte meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu schaden. Bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot drohen Bußgelder und Punkte in Flensburg.

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