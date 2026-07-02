Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen

B311 - Unfall im Einmündungsbereich

Am frühen Dienstagabend kam es bei Ehingen zu einem Verkehrsunfall mit 10.000 Euro Sachschaden.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr an der Einmündung der B311 und der Riedlinger Straße. Ein 22-jähriger Ford-Fahrer befuhr die B311 in Richtung Ehingen. Zunächst setzte er den Blinker, um nach links in die Schlechtenfelder Straße abzubiegen. Offenbar entschied er sich jedoch, geradeaus weiterzufahren und schaltete den Blinker wieder aus. Dies übersah vermutlich eine 38-jährige Seat-Fahrerin. Sie ging wohl davon aus, dass der 22-Jährige nach links abbiegen wollte und fuhr aus der Riedlinger Straße in die B311 ein. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Unfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

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