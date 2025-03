Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Haus verraucht

Einsatzkräfte rückten am Samstag in Erbach aus.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete gegen 22.45 Uhr starken Rauch in einem Haus in der Eichenstraße. Noch vor der Feuerwehr kamen die Bewohner zurück und konnten der Feuerwehr die Haustür öffnen. Im Innern war das Haus stark verraucht. Wie sich herausstellte, war eine Waschmaschine aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten und hatte das Haus verraucht. Verletzt wurde niemand. Eine Schadenshöhe lässt sich nicht beziffern.

