Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Briefkasten gesprengt

Einen gar nicht witzigen Scherz erlaubte sich ein bislang unbekannter Täter am Samstagmittag in Blaubeuren

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich in der Weilerstraße in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 12.45 Uhr. Das Polizeirevier Ehingen ermittelte, dass der Briefkasten mit einem Böller aufgesprengt wurde. Den muss ein bislang Unbekannter eingeworfen haben. Durch die Explosion entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ehingen unter 07391/588-0 zu melden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2286287)

