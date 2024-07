Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Am Sonntag brach ein 26-Jähriger in einen Supermarkt in Mittelbiberach ein.

Ulm (ots)

Am Nachmittag hatte es der 26-Jährige auf einen Supermarkt in der Industriestraße abgesehen. Um 15.20 Uhr trat er die Glasschiebetüre am Eingang ein. So gelangte er ins Innere. Ein 45-Jähriger stellte den Schaden an der Tür fest und verständigte die Polizei. Die umstellte das Gebäude und nahm kurz darauf einen 26-jährigen im Laden ohne Widerstand fest. Der mutmaßliche Einbrecher hatte im Laden ein Eis und eine halbe Packung Chips verzehrt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.

