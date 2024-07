Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei - Nach Überfall auf Postfiliale in Untersuchungshaft

Ulm (ots)

Zwei Männer sollen für einen Raubüberfall Ende Januar in Göppingen verantwortlich gewesen sein.

Der Überfall ereignete sich am 29.01.24 in einer Postfiliale in der Nördlichen Ringstraße (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5703179). Zwei maskierte Männer betraten gegen 18 Uhr die Filiale und bedrohten eine Angestellte mit einer Pistole. Aus einer Kasse nahmen sie Bargeld. Damit flüchteten sie. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei konnten die beiden mutmaßlichen Täter, ein 21-jähriger deutsch-türkischer Staatsangehöriger und ein 22-jähriger deutscher Staatsangehöriger, ermittelt werden. Der 21-Jährige konnte bereits am 13.06.2024 festgenommen werden. Sein 22-jähriger Komplize wurde am 09.07.2024 festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte gegen die Männer Haftbefehle. Die wurden beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt und in Vollzug gesetzt. Die Tatverdächtigen befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten.

Michael Bischofberger, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel. 0731/189-1441

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell