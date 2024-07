Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Samstag streiften sich zwei Autos in Schelklingen.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr war eine 50-Jährige mit ihrem Seat in der Blaubeurer Straße in Richtung Ulm unterwegs. Da am Fahrbahnrand mehrere Fahrzeuge parkten lenkte sie leicht nach links. Dabei kam es zum Spiegelstreifer mit einem entgegenkommenden Audi. Den fuhr eine 54-Jährige. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Seat auf 3.000 Euro, den am Audi auf 5.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu Schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

