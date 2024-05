Ulm (ots) - Gegen 19.30 Uhr lag ein Betrunkener in der Straße Gässle am Boden. Ein Autofahrer übersah wohl den auf der Straße liegenden 30-Jährigen. Mit der Front seines Renault Clio erfasste der 46-Jährige den Betrunkenen mit Schrittgeschwindigkeit am Kopf. Rettungskräfte kümmerten sich um den Fußgänger. ...

