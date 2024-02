Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Auf Vordermann aufgefahren

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Mittwoch in Biberach.

Ulm (ots)

Gegen 6.10 Uhr fuhr der 24-Jährige von der Mittelbiberacher Straße in Richtung Biberach. An dem Kreisverkehr zur B312 wollte er mit seinem Audi einfahren. Vor ihm war eine 39-Jährige mit ihrem Opel unterwegs. Die nahm der Fahrer des Audi wohl nicht rechtzeitig war und fuhr dem Opel in das Heck. Der Aufprall war wohl so heftig, dass sich die 39-Jährige Verletzungen zugezogen hatte. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Audi auf rund 2.000 Euro und den am fahrbereiten Opel auf ca. 500 Euro. Der Audi musste abgeschleppt werden.

++++0200535(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell