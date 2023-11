Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Bus streift Auto

Am Donnerstag stieß ein Linienbus gegen ein entgegenkommendes Auto in Warthausen.

Ulm (ots)

Kurz nach 8 Uhr fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Linienbus in der Kirchsteige. Der Bus war in Richtung Grundschule unterwegs, als ihm auf gerader Strecke eine 69-Jährige mit ihrem VW entgegen kam. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Linienbus nach rechts in den Wendekreisel ein. Dabei scherte wohl das linke Heck des Omnibus aus und streifte an dem vorbeifahrenden VW entlang. Das Auto wurde auf der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Hergang. Sie schätzt den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf rund 4.000 Euro.

++++2352245(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell