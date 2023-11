Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Motorrad aufgefunden

Am Mittwoch ließ ein Dieb am Friedhof in Geislingen ein gestohlenes Motorrad zurück.

Ulm (ots)

Gestohlen wurde die Kawasaki in der Nacht zum Dienstag, 24.10.2023, in Süßen. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5634245. Nachdem der Eigentümer das bemerkte, erstattete er Anzeige bei der Polizei. Die suchte seither nach dem Motorrad. Am Mittwoch beobachtete ein 62-Jähriger, wie ein Unbekannter mit dem Motorrad ohne Kennzeichen in der Straße Rorgensteig unterwegs war. Kurz darauf stand das Fahrzeug am Friedhof. Vom Dieb fehlte jede Spur. Der Zeuge verständigte die Polizei Geislingen, die das Motorrad zur Spurensicherung mitnahm. Sie ermittelt jetzt, um den Dieb zu finden.

