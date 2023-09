Ulm (ots) - Gegen 6.28 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit einem Roller in der Eschenbacher Straße in Richtung Bahnhofstraße. An der Einmündung bog der Rollerfahrer nach links in die Bahnhofstraße ein. Hierbei übersah er einen Linienbus. Der hatte gerade eine Bushaltestelle verlassen und Vorfahrt. Die beiden ...

mehr