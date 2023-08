Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: 55-Jähriger in Untersuchungshaft.

Ulm (ots)

Am Donnerstag soll ein Mann eine 42-Jährige in Ehingen mit einem Messer tödlich verletzt haben.

Die Tat ereignete sich gegen 22.20 Uhr im Mühlweg. Der 55-Jährige sowie die 42-Jährige befanden sich in den Gemeinschaftsräumen eines Wohngebäudes, in welchem sie getrennt voneinander wohnten. Aufgrund eines vorangegangenen Streits soll der Mann die Frau mit einem Messer attackiert haben. Diese erlitt durch Stiche tödliche Verletzungen. Die Polizei Ehingen nahm den mutmaßlichen Täter widerstandslos im selben Gebäude vorläufig fest. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Den ersten Erkenntnissen zufolge führten der Mann und die Frau in der Vergangenheit wohl eine Beziehung. In den letzten Monaten kam es verstärkt zu Streitigkeiten zwischen dem Mann und der Frau.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der Verdächtige mit rumänischer Staatsangehörigkeit, am Freitag (04.08.23) der Haftrichterin des Amtsgerichts Ulm, vorgeführt. Die erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Mordes. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ulm und Staatsanwaltschaft dauern an.

++++1562527 (SV)

