Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim a.d. Brenz - Raub auf Einkaufsmarkt

Bargeld erbeuteten zwei Unbekannte am Donnerstag in Sontheim.

Ulm (ots)

Kurz vor 20 Uhr befanden sich die beiden Männer in dem Discounter in der Schillerstraße. Andere Kunden befanden sich zur Tatzeit nicht mehr in dem Geschäft. Die Unbekannten begaben sich zur Kasse und legten ein Produkt auf das Warenband.

Nachdem die Angestellte die Ware gescannt hatte, zog einer der Männer ein etwa 30 Zentimeter langes Messer. Er forderte die Frau auf, die Kasse zu öffnen. Das tat sie. Der zweite Unbekannte entnahm Bargeld aus der Kasse. Im Anschluss flüchteten die Beiden.

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach den Männern. Die blieben jedoch unentdeckt. Die Täter sollen etwa 18 Jahre alt und schlank sein. Der Unbekannte, der das Messer trug, soll schwarze Kleidung getragen haben. Weiterhin trug er wohl ein schwarzes Basecap und er soll die Kapuze seines Pullis in das Gesicht gezogen haben.

Der zweite Täter trug nach Angaben von Zeugen ebenfalls einen schwarzen Kapuzenpulli, dessen Kapuze ebenfalls ins Gesicht gezogen war. Weiterhin trug er eine FFP2-Maske.

Die Kriminalpolizei Heidenheim (Telefon 07321/3320) nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Hinweis:

Hinsehen statt wegschauen - so lautet eines der Mottos der Polizei. Übernehmen Sie Verantwortung und teilen Sie der Polizei Ihre Informationen mit, um die Täter zu fassen.

