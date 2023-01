Ulm (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, 4.45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Geschäft in der Alte Biberacher Straße ein. Sie hebelten das Fenster der Toilette auf. Im Innern durchsuchten sie die Räume nach Brauchbarem. Die Einbrecher fanden einen Tresor. Den brachen sie auf und nahmen das ...

mehr