POL-UL: (GP) Donzdorf - Einbrecher kommen durchs Fenster

Beute machten Unbekannte am Donnerstag in Donzdorf.

Ulm (ots)

Zwischen 14 und 22.15 Uhr stiegen die Unbekannten in ein Haus in der Straße "Am Laibsteig" ein. Zuvor hatten sie ein Fenster aufgehebelt. Auf ihrer Suche durchwühlten sie sämtliche Räume. Was die Einbrecher an Beute mitnahmen, ist noch nicht klar. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Eislingen (Telefon 07161/8510) sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat am Donnerstag zwischen 14 und 22.30 Uhr verdächtige Personen in der Straße "Am Laibsteig" gesehen? - Wer hat am Donnerstag zwischen 14 und 22.30 Uhr verdächtige Fahrzeuge in der Straße "Am Laibsteig" gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Wie Sie sich und Ihr Eigentum sonst schützen können, erfahren Sie bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Die Mitarbeitenden informieren kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de und www.polizei-beratung.de.

