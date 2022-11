Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Von der Fahrbahn abgekommen

Leichte Verletzungen erlitt ein Senior am Donnerstag bei Schwendi.

Ulm (ots)

Der 88-Jährige fuhr gegen 12 Uhr von Schwendi in Richtung Gutenzell. Vermutlich aufgrund eines akut auftretenden medizinischen Problems kam er nach links von der Straße ab. Dort prallte er gegen einen Baum. Er verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Den Schaden an seinem nicht mehr fahrbereiten Peugeot schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro.

Die Polizei rät, sich nur ans Steuer des Fahrzeugs zu setzen, wenn man sich auch tatsächlich wohl fühlt. Sollte unterwegs Unwohlsein aufkommen ist es wichtig, schnellstmöglich an den rechten Straßenrand oder eine andere geeignete Stelle zu fahren um dort zu halten. Bitte auch Warnblinklicht einschalten und die Gefahrenstelle absichern.

+++++++ 2278051(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell