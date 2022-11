Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendiebe flüchten

Mit gestohlener Kleidung flüchteten zwei Unbekannte am Mittwoch aus einem Ulmer Geschäft.

Ulm (ots)

Gegen 14.45 Uhr entdeckte ein Ladendetektiv die beiden Männer in einem Geschäft in der Bahnhofstraße. Einer der Unbekannten hatte sich eine Jacke übergezogen und die Männer verließen das Geschäft. Der Zeuge sprach die Männer an. Die drohten ihm mit Schlägen und flüchteten. Im Bereich der Neutorstraße ließen sie ein weiteres geklautes Kleidungsstück zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Dieben aufgenommen.

713 Ladendiebstähle wurden der Polizei im vergangenen Jahr 2021 allein in Ulm gemeldet. Das ist die niedrigste Zahl der vergangenen zehn Jahre. Von diesen Diebstählen wurden rund 90 Prozent aufgeklärt. In den 713 Fällen sollten Waren im Wert von rund 110.000 Euro gestohlen werden. Wäre dies gelungen, müssten sicherlich die ehrlichen Kunden dafür aufkommen.

