Am Dienstag betrat ein Elfjähriger ein Dach in Langenau.

Gegen 11.30 Uhr spielte der Bub mit anderen Kindern in der Achstraße Fußball. Der Ball landete auf einem flachen Dach. Der Bub ging hinauf, um den Ball zu holen. Als er ihn aufgenommen hatte, trat er aus Unachtsamkeit auf ein Oberlicht. Dieses trug ihn nicht. So brach der Bub durch die Kuppel und stürzte drei Meter in die Tiefe. Dabei erlitt er Verletzungen. Wie schwer diese sind, klären nun Untersuchungen. Sanitäter brachten ihn dafür in eine Klinik. Die Eltern des Jungen waren vor Ort. Die Polizei Langenau schloss ein Verschulden Dritter aus.

