POL-UL: (UL) Weidenstetten - Hubschrauber versorgt Verletzte

Am Donnerstag entstand bei einem Unfall bei Weidenstetten rund 18.000 Euro Sachschaden.

Ulm (ots)

Gegen 16.15 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Mercedes auf der L1165 von Altheim/Alb in Richtung Weidenstetten. Als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, erkannte dies eine hinter ihm fahrende 22-Jährige wohl zu spät und fuhr dem Mercedes mit ihrem VW hinten auf. Dadurch drehte sich der Mercedes. Der VW wurde in den Grünstreifen abgewiesen. Beide Fahrenden erlitten leichte Verletzungen und wurden durch einen Hubschrauber und Sanitäter in Kliniken gebracht. Abschlepper luden die Fahrzeuge auf. Die Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

+++++++ 1545249

