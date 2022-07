POL-UL: (BC) Biberach - Raub scheitert an der Gegenwehr einer jungen Dame.

Ulm (ots) - Am Samstag versuchte gegen zehn Uhr ein Lkw-Fahrer auf einem öffentlich zugänglichen Firmengelände in Robert-Bosch-Straße in Herbrechtingen mit seinem Lkw zu rangieren. Hierbei steifte er einen geparkten Anhänger. Ein Zeuge hatte den Vorgang beobachtet und den Fahrer darauf angesprochen. Da Alkoholgeruch in der Luft lag, verständigte der Zeuge die ...

mehr