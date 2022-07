Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Zell u.A. - Randalierer unterwegs

Am frühen Samstag Morgen wurden in Zell unter Aichelberg mehrere Autos von Randalierern beschädigt.

Ulm (ots)

Das Polizeirevier ermittelt derzeit wegen mehreren Fällen von Sachbeschädigungen an Autos und dem Verdacht eines Pkw-Aufbruchs.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine Personengruppe, bestehend aus drei bis vier mutmaßlich Jugendlichen in der Teckstraße und in der Straße Brunnwiesen unterwegs.

Sie schlugen bzw. traten an mehreren Pkw die Außenspiegel ab, in einem Fall gelangten sie in einen Pkw und durchwühlten das Fahrzeuginnere und verursachten erhebliche Sachschäden an den Autos.

Anhand erster Zeugenaussagen wütete die Personengruppe in der Zeit von etwa ein bis ca. drei Uhr am Samstag Morgen, die Personen hatten laut den Zeugen "gebrochen Deutsch" gesprochen.

Weitere Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Uhingen unter Tel.-Nr. 07161-93810 entgegen.

