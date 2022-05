Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Dieb klaut Geldbörse

Ein Unbekannter schlug am Sonntag oder Montag das Fenster eines Autos in Göppingen ein.

Ulm (ots)

Zwischen 21.30 Uhr und 7 Uhr war der Unbekannte am Werk. Er ging in eine Garage in der Vorderen Karlstraße und benutzte einen Gegenstand um die Scheibe am geparkten Daihatsu einzuschlagen. Aus dem Innenraum nahm er eine Geldbörse. In dieser war lediglich der Führerschein einer Frau. Damit flüchtete der Täter. Die Polizei Göppingen (07161/63-2360) nahm die Ermittlungen auf und schätzt den Sachschaden am Fahrzeug auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei warnt davor, in Fahrzeugen Wertsachen und Taschen zurückzulassen. Das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor.

+++++++ 1045546

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell