POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher schlagen zu

Zwei Einbrüche verzeichnete die Polizei am Donnerstag in Jebenhausen.

Zwischen 18 und 19.45 Uhr hebelte ein Unbekannter eine Balkontür an dem Gebäude in der Sudetenstraße auf. In der Wohnung fand er Schuhe und Schmuck. Das nahm er mit und flüchtete unerkannt. Im Nachbargebäude wurde vermutlich im selben Tatzeitraum eine Balkontür aufgebrochen. Die Wohnung wurde ebenfalls durchwühlt. Der Einbrecher fand hier Münzen und Schmuck. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei Göppingen (Telefon 07161/63-2360) hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

- Wer hat am Donnerstag zwischen 18 und 20 Uhr verdächtige Personen in der Sudetenstraße gesehen? - Wer hat am Donnerstag zwischen 18 und 20 Uhr verdächtige Fahrzeuge in der Sudetenstraße gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Übliche Fensterkonstruktionen bieten in der Regel keinen Schutz - meist werden sie vom Einbrecher mit einfachem Werkzeug aufgehebelt. Besonders gefährdet sind gut erreichbare und von Dritten schwer einsehbare Fenster, Terrassen- und Balkontüren. Bereits einfache technische oder mechanische Sicherungsmaßnahmen können die Einbrecher aufhalten oder auch von Anfang an fernhalten. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in Göppingen und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, kompetent und produktneutral, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Auch im Internet gibt die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

