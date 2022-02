Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) A8-Hohenstadt - Betrunken und ohne Führerschein Unfall verursacht

Ulm (ots)

Am Samstagabend gegen 22:30 fuhr auf dem linken Fahrstreifen der A8 ein 28-jähriger Audi Fahrer in Richtung Stuttgart. Als er auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er den dort fahrenden Ford. Nachdem er den Ford gestreift hatte, geriet sein Auto ins Schleudern, und nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam er dann im Straßengraben zum Stehen. Der 36-järige Ford Fahrer konnte auf dem Standstreifen anhalten. Während der Unfallaufnahme rochen die Beamten Alkohol beim Verursacher. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass der Mann zu tief ins Glas geschaut hatte. Er musste in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt Blut entnahm. Ferner hatte der Fahrer des Audi keinen gültigen Führerschein. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Autos auf etwa 30 000 Euro. Auf den Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu.

+++++++++++++++++++++++++++

Polizeiführer vom Dienst (Maucher), 0231459, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell