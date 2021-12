Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Schranke abgerissen

Unbekannte demolierten von Dienstag auf Mittwoch die Schranke in Ehingen.

Ulm (ots)

Zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch 8.30 Uhr begingen die Unbekannten ihre Tat. An der Parkplatzzufahrt einer Schule in der Weiherstraße rissen sie die Schranke ab und warfen sie in einen angrenzenden Teich. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

