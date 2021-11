Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Verletzt nach Auffahrunfall

Zwei Autos stießen am Montag in Ochsenhausen zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 12.45 Uhr wollte eine 48-Jährige mit ihrem Ford von der Biberacher Straße nach links in die Romualdstraße abbiegen. Sie musste kurz warten. Die 30-Jährige hinter ihr bemerkte dies wohl zu spät und fuhr mit ihrem Kia in den Ford. Dadurch verletzte sie die 48-Jährige leicht. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro. Sie ermittelt gegen die 30-Jährige.

Die Polizei informiert:

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

