POL-UL: (GP) Göppingen - Werkzeugkiste aufgeflext

Werkzeuge stahlen Unbekannte von Dienstag auf Mittwoch von einer Baustelle in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Diebstahl ereignete sich in einem Neubau in der Eichertstraße. Arbeiter verstauten ihre Arbeitsmaschinen nach Feierabend in einer Metallkiste und sicherten diese mit einem Vorhängeschloss. Als sie am Mittwoch mit ihrer Arbeit beginnen wollten, stellten sie das Fehlen der Werkzeuge fest. Unbekannte hatten das Schloss aufgeflext und die Maschinen gestohlen. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

