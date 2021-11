Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Bei Überfall verletzt

In Heidenheim wurde am Sonntag ein Mann von mehreren Unbekannten ausgeraubt.

Ulm (ots)

Gegen 3 Uhr lief ein 29-Jähriger in der Innenstadt parallel zur St. Pöltener Straße. Auf dem Fußweg Höhe Bahnhofstraße sprachen ihn drei unbekannte Männer an. Zuerst provozierten sie ihn, dann schlugen sie ihm mit der Faust mehrfach ins Gesicht. Seine Geldbörse nahmen die Täter aus der Jackentasche des Mannes, während sie weiter auf ihn einschlugen. Dabei wurde leicht verletzt. Die Unbekannten flüchten mit der Beute zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die drei Täter sollen unter 25 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Sie waren dunkel gekleidet. Ein Täter hat blonde Haare.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

- Wer hat am Sonntag, gegen 3 Uhr, Beobachtungen zur Tat im Bereich St. Pöltener Straße / Bahnhofstraße machen können?

- Wer kennt Personen, auf die die Personenbeschreibung passt?

- Wer konnte drei Personen vom Tatort in der St. Pöltener Straße / Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt rennen sehen?

Zeugenhinweise werden beim Kriminalkommissariat Heidenheim unter 07321/3220 entgegengenommen.

Die Polizei informiert:

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

