Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - Vorfahrt missachtet

Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Dienstag bei Allmendingen.

Ulm (ots)

Gegen 15.45 Uhr bog ein 62-Jähriger von der Fabrikstraße auf die B492 ein. Aus Richtung Ehingen kam ein 17-Jähriger mit seinem Yamaha Leichtkraftrad. Er hatte Vorfahrt. Der Kradlenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Ford zusammen. Bei dem Unfall erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten geborgen werden. Durch den Unfall kam es zeitweise zu Behinderungen auf der B492. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 18.000 Euro.

In Baden-Württemberg und Deutschland zählt die Unfallursache "Vorfahrt und Vorrang" in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen, auch mit tödlichen Folgen. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Es werden Abstände und Fahrgeschwindigkeiten der bevorrechtigten Fahrzeuge falsch eingeschätzt oder aber zu früh auf das richtige Verhalten des Wartepflichtigen vertraut. Deshalb muss, wer die Vorfahrt zu beachten hat, rechtzeitig durch sein Fahrverhalten zu erkennen geben, dass er warten wird. Weiterfahren darf nur, wer übersehen kann, dass er den Vorfahrtsberechtigten weder gefährdet noch wesentlich behindert. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen.

