POL-UL: (UL) Ulm - Zwei Frauen verletzt

Am Donnerstag stießen bei Ulm zwei Autos frontal zusammen.

Ulm (ots)

Der Verkehrsunfall ereignete sich kurz nach 14.30 Uhr zwischen Ulm und Gögglingen, berichtet die Polizei. Eine 76-Jährige war mit ihrem Audi in Richtung Gögglingen unterwegs. Zeugen berichteten später der Polizei, dass der Audi immer weiter nach links kam. Er stieß frontal mit einem Mercedes zusammen. Dessen 79-Jährige Fahrerin und die 76-Jährige wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus. An ihren Autos entstand Totalschaden. Warum der Audi nach links kam, weiß die Polizei noch nicht. Dazu dauern die Ermittlungen noch an.

Die Straße musste bis zur Bergung der Fahrzeuge und zur Reinigung gesperrt werden. Denn durch den Unfall war auch Öl auf die Fahrbahn geraten. Erst als sie vollständig gereinigt und gefahrlos zu befahren war gab die Polizei die Straße wieder frei.

