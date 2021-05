Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Situation falsch eingeschätzt

Schwere Verletzungen erlitt eine Kradfahrerin am Montag bei Blaustein.

Ulm (ots)

Kurz nach 18 Uhr fuhr die 16-Jährige mit ihrer Yamaha von Blaustein in Richtung Mähringen. Nach einer Kurve fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Auto Anhängergespann Schrittgeschwindigeit, da vor diesem ein Radler unterwegs war. Diese Situation erkannte die 16-Jährige zu spät. Trotz Vollbremsung kollidierte sie mit dem Anhänger und flog vom Motorrad. Sie kam auf die Gegenfahrbahn. Ein 37-Jähriger kam mit seinem VW entgegen. Er konnte noch sein Auto nach rechts in den Graben lenken und fuhr dort mehrere Meter entlang. Die 16-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der VW und die Yamaha mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

