9.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstag bei Obermarchtal.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 52-Jähriger auf der B311 von Obermarchtal in Richtung Riedlingen. Eine 32-Jährige fuhr mit ihrem Renault auf der Landesstraße 249. An der Kreuzung hätte sie warten müssen. Der Opel hatte Vorfahrt. Den übersah die Frau. Die Autos stießen zusammen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 9.000 Euro. Verletzte gab es nicht.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

