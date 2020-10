Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim

A7 - Unfall nach Fahrstreifenwechsel

Zwei Verletzte und rund 20.000 Euro Schaden forderte am Montag ein Unfall bei Heidenheim.

Gegen 10.15 Uhr war eine BMW-Fahrerin auf der linken Spur in Richtung Kempten unterwegs. Bei Heidenheim wollte die 38-Jährige auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei (Tel. 07321/97520) hat sie dabei die Geschwindigkeit eines dortigen Fahrzeuges falsch eingeschätzt. Sie lenkte wieder nach links, um nicht mit dem Fahrzeug zu kollidieren. Dabei verlor sie die Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW kippte an einer Böschung auf die rechte Seite. Der Rettungsdienst brachte die schwerverletzte Frau und den leichtverletzten Beifahrer im Alter von 40 Jahren in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war im Einsatz. Ein Abschlepper kümmerte sich um den BMW, an dem rund 20.000 Euro Schaden entstanden.

Die Polizei rät gerade beim Fahrstreifenwechsel zu besonderer Vorsicht. Wichtig ist vor allem der Schulterblick nach hinten. So kann der so genannte Tote Winkel, den Rückspiegel und Außenspiegel nicht erfassen, eingesehen werden.

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

