Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(UL) Achstetten, Biberach, Süßen, Erbach, Ulm - Geld und Werkzeuge gestohlen

Mehrere Fahrzeuge knackten Unbekannten in den vergangenen Tagen in der Region.

Ulm (ots)

(BC) In der Nacht zum Sonntag überstiegen Unbekannte in der Riedhalde den Zaun eines Firmengeländes. Auf dem Areal schlugen sie an zwei Transportern die Scheiben ein und entriegelten die Türen. Sie machten hochwertige Maschinen zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt.

Auch in Biberach schlugen Täter in der Nacht auf Sonntag an Fahrzeugen die Scheiben ein. Im Mettenberger Weg stand ein BMW, aus dem die Unbekannten das Kleingeld stahlen. Möglicherweise waren die Täter zwischen 3 Uhr und 5 Uhr am Werk. Eine Anwohnerin hatte verdächtige Geräusche gehört. Aus einem Auto, das in der Rißstraße stand, stahlen Täter eine Bankkarte. Auch hier hatten sie eine Scheibe eingeschlagen. Leichtes Spiel hatten sie im Felsenweg. Dort stahlen sie Geld aus einem unverschlossenen VW. Zwischen Samstag und Montag schlugen die Diebe an einem Hyundai in der Uferstraße eine Scheibe ein. Im Handschuhfach fanden sie einen Geldbeutel, den sie zu ihrer Beute machten.

(GP) In Süßen stand in der Nacht zum Montag in der Kapellenstraße ein Ford. Aus dem stahlen die Täter Geld und ein Sparbuch. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten die Täter eine Tür aufgehebelt und entriegelt.

(UL) In Erbach und in Ulm hatten es Täter über das Wochenende auf Werkzeuge und Maschinen aus Firmenfahrzeugen abgesehen, an denen sie eine Scheibe einschlugen. Ein Kleintransporter stand in der Heinrich-Hammer-Straße und einer in der Nicolaus-Otto-Straße.

Tipps der Polizei:

- Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. - Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße "streifen" und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie anschließend die Polizei. - Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb. - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen. - Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug - auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit. - Autoalarmanlagen sollen melden, wenn eine Tür oder Haube geöffnet, in den geschlossenen Innenraum eingegriffen oder das Auto unbefugt abgeschleppt wird. Als sinnvolle Ergänzung zu mechanischen Sicherungsvorkehrungen kommen hier viele Möglichkeiten in Betracht - von der Kontakt- über die Innenraum- bis zur Neigungsüberwachung. Ideal und sinnvoll ist die Kombination aller genannten Varianten.

Bitte beachten Sie: Viele Automobilhersteller bieten werkseitig bzw. optional eine Diebstahlwarnanlage (DWA) mit Kontakt- und Innenraumüberwachung. Die Neigungsüberwachung hingegen muss in den meisten Fällen nachgerüstet werden. Dazu bieten Fachhändler komplette Überwachungsanlagen an.

