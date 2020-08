Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/Hermaringen - 2 x 2 Promille

Zwei stark betrunkene Fahrer zog die Polizei in der Nacht zum Donnerstag aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Im Dienst der Sicherheit sind Polizeistreifen ständig unterwegs, um Gefahren rechtzeitig zu erkennen. So entdeckte eine Streife am Mittwoch gegen 21 Uhr in Heidenheim, dass ein Auto in Schlangenlinien fuhr. Der Verdacht, dass der Fahrer betrunken ist, bestätigte sich bei der Kontrolle. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 47-Jährige am Steuer musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein blieb bei der Polizei. Kurz vor 2 Uhr sah eine Streife in Hermaringen einen Radler. Der war so unsicher auf dem Zweirad, dass die Polizisten auch ihn anhalten mussten. Die Ursache war ebenfalls die Trunkenheit des Mannes. Auch bei ihm zeigte ein Alkoholtest mehr als zwei Promille an. So musste dieser 44-Jährige ebenfalls eine Blutprobe abgeben und wird jetzt angezeigt.

Die Polizei warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

