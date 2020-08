Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - 32-Jähriger bedrohte Angestellte

Die Polizei überführte einen Mann der für einen Raub in Ulm verantwortlich sein soll.

Ulm (ots)

Der 32-Jährige betrat am Freitag, den 31.07.2020, gegen 23.15 Uhr ein Wettbüro in Ulm. Er forderte von einer Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Die befand sich alleine in dem Wettbüro und übergab dem zunächst Unbekannten Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete der 32-Jährige. Die Polizei fahndete nach dem Mann. Der blieb verschwunden. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 33-Jährigen aus Ulm. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die die Ermittler einen Teil der Kleidungsstücke die der Mann zur Tatzeit trug. Bei seiner Vernehmung am vergangenen Freitag war der 33-Jährige geständig und übergab der Polizei auch einen Teil des Diebesgutes. Er muss sich nun für seine Tat verantworten.

+++++++ 1387322

