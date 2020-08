Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Autos und Verkehrszeichen beschädigt

Dienstagnacht trieben Unbekannte ihr Unwesen in Ehingen.

In den Nachtstunden rissen Unbekannte ein Verkehrszeichen samt Betonsockel aus ihrem Fundament. Das stand an der Einmündung Rosenstraße und Nelkenweg. Das schleiften sie etwa 50 Meter weiter und ließen es dann liegen. In der Rosenstraße traten sie gegen die Außenspiegel von mehreren geparkten Autos. An zwei Autos wurden die Außenspiegel beschädigt. Das Polizeirevier Ehingen (Telefon 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen auch Zeugen, die Hinweise zu den Vandalen geben können.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.

