POL-UL: (UL) Blaustein - Mann belästigt Seniorin

Am Donnerstag soll sich ein Unbekannter vor einer Frau unsittlich berührt haben.

Gegen 17.15 Uhr sei die Frau zwischen Weidach und Bermaringen bei den Schrebergärten gewesen. Ein E-Bike-Fahrer fragte sie nach dem Weg und danach hätten sie sich über das Radfahren unterhalten, sagte die Frau später der Polizei. Unerwartet soll der Mann dann unsittliche Bewegungen an sich durchgeführt haben, bevor er in Richtung Bermaringen davon gefahren sei. Jetzt ermittelt die Polizei aus Blaustein gegen den Täter. Der sei vermutlich Westeuropäer, groß, schlank und 45 bis 50 Jahre alt. Er hat mittelblonde Haare und trug ein rotes T-Shirt. Hinweise an die Polizei bitte unter der Telefon-Nr. 0731/188-3812.

