Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach, Warthausen - Berauscht am Steuer/ Drei berauschte Fahrer zog die Polizei am Dienstag in der Region aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Mutmaßlich unter Drogen standen laut Polizeiangaben zwei Männer. Gegen 14.45 Uhr stoppte die Polizei in Biberach einen 28-jährigen Volvo-Fahrer und gegen 15 Uhr einen 31-jährigen, der mit einem Roller unterwegs war. Bei den zwei Männern bestand der Verdacht, dass sie sich unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt hatten. Schnelltests verliefen positiv, weshalb sie eine Blutprobe abgeben und ihre Fahrzeuge stehen lassen mussten. Beide erwarten nun Anzeigen. Mit zu viel Alkohol hatte sich ein Mann ans Steuer gesetzt. Kurz vor Mitternacht stoppte die Polizei den VW-Fahrer in Warthausen. Er war in der Biberacher Straße unterwegs. Bei dem Fahrer rochen die Beamten Alkohol. Nach einem Alkoholtest war die Fahrt für ihn zu Ende. Der 48-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

Hinweis der Polizei: Die Polizei warnt vor Rauschgiften. Und sie warnt davor, im Rausch ein Fahrzeug zu führen. Er senkt die Hemmschwelle und wirkt sich negativ auf Reaktion und Wahrnehmung aus. Das kann zu schweren Unfällen mit Gefahren für Leib und Leben führen. Neben Bußgeldern oder Strafanzeigen droht deshalb auch der Entzug der Fahrerlaubnis.

+++++1262522++++1261998++++1264183

Bernd Kurz / Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell