POL-UL: (BC) Ummendorf - Vorfahrt missachtet

Mit Verletzungen kam ein 21-jähriger Radler am Mittwoch ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Ein VW fuhr gegen 7.15 Uhr in der Saarstraße. In der Hölderlinstraße kam von rechts ein 21-jähriger Fahrradfahrer. Er hatte Vorfahrt. Den übersah der 24-jährige Autofahrer. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Radler stürzte. Bei dem Sturz erlitt der Mann Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn mit Verdacht auf mittelschwere Verletzungen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro an den Fahrzeugen.

Die Polizei mahnt zur Aufmerksamkeit: Missachten der Vorfahrt ist eine der Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Diese Ursache sei meist auf mangelnde Aufmerksamkeit und Eile zurückzuführen. Dabei sei Eile im Straßenverkehr fehl am Platz, sagt die Polizei. Sie rät, lieber einmal mehr zu warten als einmal zu wenig. Damit alle sicher ankommen.

