Kurz vor 9.30 Uhr war auf der B 466 ein Lastwagenfahrer von Söhnstetten in Richtung Heidenheim unterwegs. Vor der Abfahrt nach Steinheim kam der 48-Jährige mit seinem VW auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Audi. Dessen 44-jähriger Fahrer und ein 53-jähriger Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die beiden Männer in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei (Tel. 07321/97520) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und an einer Schutzplanke beträgt rund 20.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war bis gegen 11 Uhr voll gesperrt. Der Fahrer des Lastwagens muss mit einer Strafanzeige rechnen. Er sei kurz eingeschlafen, soll er später gegenüber der Polizei gesagt haben.

Hinweis der Polizei: Die Straßenverkehrsordnung fordert vom Fahrer, jederzeit körperlich fit zu sein. Übermüdung und Sekundenschlaf gelten als Mangel und führen in der Regel zu einer Strafanzeige. Denn dadurch drohen Unfälle mit schweren Folgen für die Fahrer und Dritte. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

