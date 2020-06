Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Albershausen - Zwei passen nicht auf

Drei Fahrzeuge stießen am Mittwoch bei Albershausen zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr, berichtet die Polizei. Auf der B297 kam ein 30-Jähriger mit seinem 40-Tonnen-Laster von Schlierbach her. Aus der Zufahrt zu einem Albershauser Industriegebiet fuhr nur knapp vor ihm ein Kastenwagen in die Bundesstraße. Dessen Fahrer hatte die Vorfahrt nicht beachtet. Der 30-Jährige musste seinen Lastwagen stark abbremsen, konnte den Zusammenstoß mit dem Kastenwagen aber nicht mehr verhindern. Beide Fahrer blieben unverletzt. Hinter dem 40-Tonner kam ein zweiter Klein-Laster. Dessen Fahrer hatte ebenfalls nicht aufgepasst. Er konnte nicht mehr halten und fuhr auf den Lastwagen vor ihm auf. Auch dieser Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Die Fahrer von Kastenwagen und Klein-Lkw sehen jetzt Anzeigen entgegen. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro. Immerhin waren an Kastenwagen und Klein-Lkw Totalschäden entstanden.

Die Polizei mahnt zu steter Aufmerksamkeit: Wer achtsam ist und sich Zeit nimmt kann Unfälle durch Missachten der Vorfahrt und mangelnden Sicherheitsabstand vermeiden. Damit alle sicher ankommen.

