POL-UL: (GP) Göppingen - Pkw rollt weiter

Am Mittwoch soll ein Autofahrer nach einem Unfall bei Hohenstaufen geflüchtet sein.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr war ein Mercedes in der Nähe von Hohrein unterwegs. Ein Pkw kam ihm entgegen. Der soll auf die Gegenspur gekommen sein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Mercedesfahrer nach rechts. Weil der 57-Jährige annahm, die Fahrzeuge hätten sich berührt, stoppte er und stieg aus. Sein Auto hatte er nicht gesichert. Das Fahrzeug rollte und streifte den 57-Jährigen. Der wurde leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte den Mann später in eine Klinik. Der Pkw rollte bis auf eine Weide und stieß gegen einen Baum. Auch eine Kuh streifte das Fahrzeug. Sie trug leichte Blessuren davon. Den Sachschaden an dem Mercedes schätzt die Polizei auf ungefähr 5.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg es.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Unfallverursacher. Der soll mit einem roten Opel Omega mit den Anfangsbuchstaben im Kennzeichen WN unterwegs gewesen sein.

