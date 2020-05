Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Radfahrerin schwer verletzt

Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersieht ein Lkw-Fahrer eine Radfahrerin

Ulm (ots)

Vermutlich war die tiefstehende Sonne schuld an einem Unfall, der sich am Samstag gegen 17.10 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Regglisweiler und Weihungszell ereignete. Eine 54-jährige Frau fuhr mit ihrem Rennrad in Richtung Weihungszell. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war, übersah die Frau und fuhr von hinten auf sie auf. Die Radlerin wurde in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Sie zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

