POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Stopp der Unfallflucht/ Nicht um den Schaden gekümmert hat sich ein Autofahrer nach einem Unfall zwischen Samstag und Dienstag in Ochsenhausen.

Den Schaden an seinem VW bemerkte ein 40-Jähriger am Dienstag gegen 18.30 Uhr. Sein Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz in der Straße Untere Wiesen. Ein Unbekannter prallte gegen das Auto. Um den Schaden von fast 3.000 Euro kümmerte sich der Unfallverursacher nicht. Seine Erreichbarkeit hinterließ er ebenfalls nicht. Stattdessen flüchtete er. Bislang ist nicht sicher, ob der Unfall auch dort passiert ist. Den VW hatte der Mann zuvor auch auf einem Parkplatz beim alten Krankenhaus abgestellt. Die Polizei in Ochsenhausen (07352/202050) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Unfallverursacher.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

