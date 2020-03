Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zu hoch für den Tunnel

Am Dienstag beschädigte ein Lkw die Tunneldecke am Westringtunnel.

Gegen 11.30 Uhr fuhr ein Lkw auf der B10 in Richtung Norden. Er transportierte einen Bagger und fuhr in den Westringtunnel. Das Gespann war für den Tunnel zu hoch. Der Bagger schrammte an der Tunneldecke entlang. Nachdem der 59-jährige Fahrer die Misere bemerkte hielt er an und senkte das Fahrwerk ab. Mit Polizeibegleitung konnte er danach aus dem Tunnel ausfahren. Während der Einsatzmaßnahmen musste der Tunnel nicht gesperrt werden. Wie hoch der Schaden ist, ist nicht bekannt.

