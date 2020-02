Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendiebe festgenommen

Am Dienstag schnappte die Polizei zwei Ladendiebe in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr beobachtete ein Zeuge drei Männer in einem Geschäft in der Blaubeurer Straße. Einer der Männer steckte einen Akkuschrauber unter seine Jacke. Ein zweiter steckte Bohrer in seinen Hosenbund während der Dritte Dübel in seine Hose steckte. An der Kasse bezahlte lediglich einer der Männer einen anderen Artikel. Der Zeuge sprach die drei Männer an. Die ergriffen daraufhin die Flucht. Der Akkuschrauber fiel zu Boden und blieb zurück. Der Zeuge informierte die Polizei. Die fahndete mit mehreren Streifen nach den Unbekannten. Nach Hinweis des Zeugen konnte ein 35-Jähriger in einem anderen Geschäft in der Blaubeurer Straße festgenommen werden. Im Rahmen der Fahndung fasste die Polizei in der Blaubeurer Straße noch einen 37-Jährigen der am Ladendiebstahl beteiligt war. Der dritte Täter blieb verschwunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die Männer das Polizeirevier wieder verlassen.

+++++++ 0262445

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell