POL-WE: Teddys halfen beim Trösten ++ keine Wertsachen mit ins Schwimmbad ++ Betrunkene begingen Unfallflucht ++ Kontrollen in Bad Vilbel ++ Einbrecher kamen durch Terrassentür ++ u.a.

Friedberg (ots)

Auto samt Kuscheltieren verbrannte - Teddys halfen beim Trösten

Autobahn 5: Auf dem Weg vom Urlaub nach Hause befand sich eine Familie aus Berlin am Samstagnachmittag. Als sie sich gegen 16.40 Uhr mit ihrem Volvo gerade zwischen der Anschlussstelle Butzbach und dem Gambacher Kreuz befanden, schlugen plötzlich Flammen aus dem Motorraum des PKW. Der Vater am Steuer des Fahrzeuges reagierte schnell und richtig, lenkte den PKW auf die Standspur, brachte die Frau und die zwei kleinen Kinder hinter der Leitplanke in Sicherheit und verständigte die Rettungsleitstelle. Die Feuerwehr kam zum Löschen des Brandes, die Polizei musste die Autobahn vorübergehend sperren. Um 17.15 Uhr waren die Löscharbeiten beendet und die linke Fahrspur konnte wieder freigegeben werden. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe musste jedoch ein Ölvampier zum Einsatz kommen, um die Fahrbahn zu reinigen, wodurch es noch bis 19 Uhr zu Behinderungen kam, da die mittlere und rechte Fahrspur so lange gesperrt bleiben mussten. Das Auto ist nach dem Brand ein Totalschaden. Neben dem - durch vermutlich einen technischen Defekt entstandenen - Schaden am PKW, wiegt gerade für die beiden kleinen Kinder der Schaden jedoch schwer, da ihre Kuscheltiere im Auto mit verbrannten. Zum Glück konnten die Beamten der Autobahnpolizei Mittelhessen wenigstens für eine kleine Aufmunterung in der für die Kleinen schockierenden Situation sorgen. Das 5-jährige Mädchen und ihre Schwester erhielten einen sogenannten Rettungsteddy. Diese sind von einer Stiftung gespendet und befinden sich für solche und ähnliche "Notfälle" an Board der Streifenwagen der Autobahnpolizei.

Karbener ging auf Polizisten los

Altenstadt: An einem Einsatzort in der Eichbaumstraße befanden sich zwei Streifen der Polizeistation Büdingen am Sonntagabend. Während die Beamten vor Ort ihrer Aufgabe nachkamen, fiel ein Mann auf, der immer wieder und ohne ersichtlichen Grund Beleidigungen in Richtung der Polizisten ausstieß. Als er dann gegen 23.10 Uhr zu einem geparkten Streifenwagen ging und mit der Faust die Heckscheibe einschlug, wollten die Polizisten ihn kontrollieren und seine Personalien feststellen. Hiermit war der Mann jedoch nicht einverstanden. Er griff einem Polizisten an den Hals und verletzte ihn dabei leicht, bespuckte die Polizisten und beleidigte sie fortlaufenden. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray gelang es dem 32-jährigen Karbener türkischer Staatsbürgerschaft die Handfesseln anzulegen. Auch dabei verletzte er durch seine Gegenwehr eine Polizistin leicht an der Hand. Selbst nach der Fesselung versuchte der Mann den Beamten noch Kopfnüsse zu verpassen und bespuckte die Polizisten. Ein Atemalkoholwert von über 1,3 Promille konnte bei dem Angreifer später festgestellt werden, dessen Abend nach den Angriffen zwecks Ausnüchterung im Polizeigewahrsam endete.

Einbruchversuch

Altenstadt: Ein Einbrecher versuchte am Freitagabend, gegen 22.15 Uhr in ein Wohnhaus Am Kindchesborn in Lindheim einzubrechen, indem er an der Balkontür hebelte. Er rechnete aber vermutlich nicht mit der Anwesenheit eines Hausbewohners. Als er diesen bemerkte, ergriff der Täter die Flucht. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um weitere Hinweise in diesem Zusammenhang.

Beim Abbiegen übersehen

Altenstadt: Zwei Verletzte und zwei kaputte Autos, das ist die Bilanz eines Unfalls, zu dem es am Freitag, gegen 17 Uhr bei Lindheim kam. Von der Bundesstraße 521 aus Altenstadt kommend wollte eine 55-jährige Altenstädterin mit ihrem PKW auf die Kreisstraße 237 abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines entgegenkommenden 51-jährigen Büdinger. Die Altentstädterin verletzte sich dabei schwer, ihre Beifahrerin leicht. Beide Frauen kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Büdinger blieb unverletzt. Die beschädigten Autos mussten mit Schäden von rund 15.000 Euro abgeschleppt werden.

Einbrecher in Wisselsheim

Bad Nauheim: Am Sonntag, zwischen 00.45 und 09 Uhr, muss ein Einbrecher in den Räumen einer Gaststätte im Melbacher Weg in Wisselsheim sein Unwesen getrieben haben. Vom Södeler Weg her hebelte er ein Fenster zur Gaststätte auf, wobei er dafür auf einen Stuhl aus dem Biergarten stieg. Im Innenraum der Gaststätte hebelte er einen Schrank auf, durchsuchte mehrere Behältnisse und brach die Tür zum Schankraum auf. Entwenden konnte der Täter eine geringe Menge Bargeld, ein älteres Navigationsgerät, sowie die Schlüssel vom Auslieferungsfahrzeug der Gaststätte. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den Täter.

Wertsachen daheim lassen

Bad Nauheim: Wer sich bei den sommerlichen Temperaturen im Freibad oder See abkühlt, der sollte seine Wertsachen lieber zuhause lassen. Während der Abkühlung im Wasser bleiben Handtuch, Sonnencreme und Co. am Liegeplatz meist unbeaufsichtigt zurück. Gute Gelegenheiten für Diebe diese nach Wertsachen zu durchsuchen. Damit die Langfinger keine Chance haben, sollte nur das Wichtigste mit zum Baden genommen werden. Nur ein kleiner Geldbetrag für Eis und Pommes, statt der ganzen Geldbörse mit allen Ausweisen, nur der unbeschriftete Haustürschlüssel anstelle des ganzen Schlüsselbundes. So schwer es fällt: Auch das teure Handy bleibt besser zu Hause. Beim nächsten Badebesuch wird sicher auch eine Schülerin aus Friedberg diese Tipps beherzigen. Am Donnerstag, zwischen 16 und 16.30 Uhr wurde sie im Freibad des Usa-Wellenbades bestohlen. Ein Dieb entwendete Bargeld und das Apple Handy aus ihrem Rucksack, während sie sich im Wasser abkühlte. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten sich mit der Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, in Verbindung zu setzen.

Zeugen konnten Kennzeichen ablesen

Bad Nauheim: Wegen Unfallflucht und der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen eine 69-jährige Rosbacherin. Sie steht im Verdacht am Freitagabend, gegen 20.50 Uhr in der Hauptstraße von der Fahrbahn abgekommen zu sein, zwei geparkte Autos touchiert zu haben und anschließend Unfallflucht begangen zu haben. Zeugen konnten den Unfall beobachten und ein Kennzeichen vom Hyundai ablesen. Aufgrund dessen konnte die Polizei die Rosbacherin als mutmaßliche Unfallverursacherin ermitteln. Ein Atemalkoholtest zeigte beim Antreffen der Autofahrerin einen Wert von über 1,5 Promille an. Sie musste daher mit zur Blutentnahme. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Unfallflucht

Bad Nauheim: Zeugen nach einer Unfallflucht in der Gutenbergstraße sucht die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0. Zwischen 21.30 Uhr am Samstag und 12.45 Uhr am Sonntag beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen dort geparkten silberfarbenen Audi A1 am Heck und fuhr anschließend einfach davon.

Kontrollen im Stadtgebiet

Bad Vilbel: Auf vielfältige Weise ist die Polizei in Bad Vilbel im Stadtgebiet unterwegs, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Zu jeder Zeit an jedem Ort müssen potentielle Straftäter mit einer Entdeckung durch die Beamten rechnen. Gerade in den Sommermonaten ist es dabei wichtig auch die mit dem Streifenwagen nicht zugänglichen Bereiche zu kontrollieren. Während die Polizisten deshalb oft zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, sieht man sie dieser Tage auch auf den Segways im Stadtgebiet. Dass sich diese Streifen und die dabei durchgeführten Kontrollen lohnen, zeigte sich auch am Wochenende. Am Niddaufer am Festplatz konnten die mit den Segways fahrenden Beamten am Samstagabend, gegen 20.15 Uhr, bei zwei Männern geringe Mengen Betäubungsmittel auffinden. Cannabis und Haschisch wurden sichergestellt. Gegen die beiden 19-jährigen Vilbeler wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Unfallflucht mit reichlich Promille

Büdingen: Über 2,8 Promille zeigte der Atemalkoholtest bei einem 29-jährigen Büdinger an, der im Verdacht steht am Samstag in der Vogelsbergstraße eine Unfallflucht begangen zu haben. Gegen 20 Uhr kam der Fahrer eines VW nach Zeugenangaben von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Peugeot. Nur einige Meter weiter kollidierte der VW mit einem geparkten Opel. Trotz der erheblichen Beschädigungen an allen drei Fahrzeugen von rund 12500 Euro, fuhr der Fahrer des VW einfach weiter. Von einer deutlich überhöhten Geschwindigkeit berichten die Zeugen, die durch ihre Beobachtungen eine Ermittlung des PKW und des potentiellen Fahrers ermöglichten. Der Tatverdächtige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Einbrecher verschreckt

Florstadt: An der Terrassentür eines Hauses in der Frankfurter Straße in Nieder-Mockstadt hebelten Unbekannte am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr gerade, als ein Anwohner die Täter bemerkte. Verschreckt von diesem flüchteten die Einbrecher, wobei sie mit einem blauen VW Golf (6er oder 7er Modell) mit SI-Kennzeichen davonfuhren. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um weitere Hinweise in diesem Zusammenhang. Wer konnte Personen oder Fahrzeug ebenfalls beobachten?

Autoanhänger gestohlen

Nidda: Einen Wert von etwa 1000 Euro hat der "Eduards" PKW-Anhänger, den ein Dieb in der vergangenen Woche von einem Grundstück in der Berstädter Straße in Geiß-Nidda entwendete. Zwischen Dienstagmorgen und Samstagnacht muss der Anhänger entwendet worden sein, an dem sich die Kennzeichen FB-XO 124 befanden. Um Hinweise auf den Verbleib des Anhängers bittet die Polizei in Nidda, Tel. 06043-984-707.

An Laterne zum Stehen gekommen

Niddatal: Auf der Bundesstraße 49 von Wöllstadt kommend fuhr ein 20-jähriger Niddataler am Sonntag durch Ilbenstadt. Auf der Durchgangsstraße verlor er gegen 06.20 Uhr, möglicherweise aufgrund eines Sekundenschlafs, die Kontrolle über seinen Hyundai. Dieser überfuhr sechs Poller, ein Verkehrsschild und kam an einer Straßenlaterne zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Einbrecher kamen durch Terrassentür

Ranstadt: Indem sie die Terrassentür aufhebelten, gelangten Einbrecher zwischen 20 und 22.30 Uhr am Freitag in ein Einfamilienhaus in der Rabenbergstraße. Die Täter durchwühlten sämtliche Schränke und Behältnisse in jedem Raum des Wohnhauses, bevor sie das Weite suchten. Was die Täter alles erbeuten konnte ist noch unklar. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Baucontainer aufgebrochen

Wölfersheim: Auf einer Baustelle in der Dieselstraße und am Römerhof in Berstadt brachen Diebe am vergangenen Wochenende Baucontainer auf. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen müssen die Täter am Werk gewesen sein. Winkelschleifer, Stichsäge, Kabeltrommel und Handrührgerät konnten sie in der Dieselstraße mitgehen lassen, eine Flex am Römerhof. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

