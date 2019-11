Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Verkehrsunfall führt zu größeren Suchmaßnahmen

zwei Insassen eines nicht zugelassenen Pkw flüchten nach Unfall zu Fuß

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 23:40 Uhr fuhr ein 24 Jahre alter Mann mit einem Chrysler auf der Ulmer Straße in Uhingen und wollte nach rechts auf die Brücke in Richtung B 10 abbiegen. Da er offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, kam er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Mercedes eines 44-Jährigen. Der 44 Jahre alte Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt. Nach dem Zusammenprall flüchteten der 24-Jährige und seine 29 Jahre alte Beifahrerin von der Unfallstelle. Kurz nach dem Eintreffen der ersten Rettungskräfte kam der leicht verletzte 24-Jährige aber zurück zur Unfallstelle. Hier wurde festgestellt, dass er unter Alkohol- und Drogeneinwirkung stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bei ihm wurde durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Die 29 Jahre alte Beifahrerin des nicht zugelassenen Chrysler war zunächst unauffindbar. Da Verletzungen bei ihr nicht ausgeschlossen werden konnten, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen nach ihr eingeleitet. Hierbei unterstützte auch die Rettungshundestaffel aus Göppingen. Schlussendlich fanden Polizeibeamte die Frau verletzt in einer Wohnung. Sie musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Da die 29-Jährige ersten Ermittlungen der Polizei zufolge auch die Besitzerin des Chrysler ist, muss sie sich wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, sie wurden durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt An der Unfallstelle waren neben drei Streifenwagen der Polizei auch zwei Rettungswagen und die Feuerwehr aus Uhingen mit 8 Mann vor Ort.

+++++++2061170

Polizeiführer vom Dienst /VIL, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell